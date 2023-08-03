На конкурс по отбору главы Перми заявилась безработная жительница города

На конкурс по отбору главы Перми подала заявку безработная жительница Перми Ирина Боровик. Она стала 12-м претендентом на пост главы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее на конкурс заявились министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов, упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев и директор новоильинского ООО «Желтранс» Александр Семакин.

Сегодня, 3 августа, последний день приема заявлений от претендентов.