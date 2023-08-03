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Производство пищевых продуктов в Ростовской области увеличилось на 6% в I полугодии 2023 года

Предприятия донского пищепрома увеличили производство придукции на 6% за первые шесть месяцев текущего года, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области. Предприятиями отгружено продукции на 143 млрд руб.

По информации министерства сельского хозяйства, с января по июнь в два раза увеличилось производство сметаны, почти на 42% — производство творога, на 35,5% — минеральной воды, на 33% — сливочного масла, на 28,6% — кисломолочных продуктов, на 20% — сыра.

На поддержку агропроизводства и развитие сельских территорий власти региона направили 5,2 млрд руб., что составляет 60% от лимита выделенных на поддержку донского АПК средств.

Анастасия Назарова

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