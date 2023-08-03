Число жертв при крушения МИ-8 на Алтае увеличилось до шести человек

Еще один человек скончался после крушения вертолет МИ-8. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе краевого Минздрава, умерла 63-летняя пациентка.

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«Последний из доставленных в Барнаул пострадавших, мужчина, находится в стабильном состоянии в ожоговом центре», - пояснили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Сибирь» стало известно о пятом погибшем. 31 июля скончалась туристка, которая попала в больницу с 95% ожогами тела.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Причиной аварии стали электрические провода, которые судно задело при заходе на посадку. На борту было 16 человек, в том числе три пилота. Сразу после аварии сообщалось о гибели четырех человек, 12 пострадали.

Вертолет сгорел и полностью разрушился. Расследованием случившегося занимается Межгосударственный авиационный комитет.

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