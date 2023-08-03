Пермьстат: прибыль предприятий края снизилась на 58%

За январь — май 2023 года предприятиями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 120,7 млрд руб., что на 58,3% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года.

В целом по краю 74% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью в объеме 129,2 млрд руб. Это на 57,1% ниже уровня января — мая 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28,1% и составила 8,5 млрд руб.

Промышленными предприятиями также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 106,2 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 72,7%. Сумма прибыли, полученная ими, достигла 111,5 млрд руб. (на 60,6% ниже аналогичного показателя за январь — май 2022 года).