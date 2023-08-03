В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике

Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Челябинске. 3 августа на стадионе имени Елены Елесиной запланировано почти 30 стартов, сообщает министерство спорта Челябинской области.

Первый комплект медалей, изготовленных в Златоусте, разыграют женщины в беге на 5 тыс. м, которые выйдут на старт в 9:30. Во второй половине дня будут разыграны еще семь комплектов наград, в том числе в ходьбе на 10 тыс. м, беге на 100 м и толкании ядра среди мужчин и женщин. В 20 часов состоится торжественная церемония открытия чемпионата.

На соревнования в Челябинск приехали порядка 800 легкоатлетов из России и Беларуси. С 3 по 6 августа спортсмены разыграют 44 комплекта наград в беге на дистанциях от 100 м до 10 тыс. м, беге с барьерами, беге с препятствиями, эстафетах, прыжках с шестом, толкании ядра, прыжках в высоту и в длину, тройном прыжке, метаниях копья и молота, метаниях диска, спортивной ходьбе и многоборье. Перед чемпионатом для стадиона Елены Елесиной были закуплены новые снаряды фондом поддержки спорта.

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