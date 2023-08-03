Пассажир летевшего в Кемерово самолета повредил кислородную систему лайнера

39-летний житель Кузбасса во время полета повредил кислородную систему самолета. По ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) суд назначил ему одни сутки административного ареста, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Согласно данным правоохранителей, в дежурную часть аэропорту Кемерова поступило сообщение о том, что на борт прибывающего из Москвы воздушного судна требуется наряд полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

Члены экипажа рассказали, что нарушитель во время перелета повредил кислородную систему для пассажиров, которая находится в туалетной комнате лайнера. Пассажир отсоединил кислородную маску от баллона. На задержанного составили административный протокол.

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Илья Николаев