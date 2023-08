Команда DTaaS Волго-Вятского банка Сбербанка: от идеи к эффективности

Успешный бизнес – это двигатель экономики, и Сбер готов предложить экспертизу и решения цифровой трансформации, которые помогут достичь успеха.

Цифровая трансформация – значительное преобразование бизнеса, его бизнес-модели, вследствие внедрения современных цифровых технологий. Это закономерный шаг на пути эволюции бизнеса.

Процессы цифровой трансформации, глобальные изменения и внедрение ранее недоступных технологий формируют закономерные опасения у бизнеса. При этом бизнес сталкивается с тем, что для достижения текущих целей существующие «классические» подходы становятся неэффективными. Развитие информационных технологий значительным образом увеличивает их роль в инновационной деятельности бизнеса, в формировании новых бизнес-моделей и во взаимоотношениях с потребителем. Теперь, если бизнес не может адаптироваться к требованиям современного цифрового потребителя, используя цифровые технологии, скорее всего – он обанкротится и перестанет существовать. Это осознание является точкой начала цифровой трансформации для перехода в новую экономическую модель.

Сбербанк – это не просто банк, но надежный финансовый и технологический партнер для бизнеса. Согласно рейтингу, составленному АНО «Цифровая экономика» совместно с ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Сбер входит в топ IT-компаний России по технологичности. С 2021 года Сбер оказывает сервис цифровой трансформации корпоративным клиентам (DTaaS – Digital Transformation as a Service). Мы предлагаем широкий спектр продуктов и услуг, которые помогают нашим клиентам управлять своим бизнесом более эффективно. Продукт DTaaS обеспечивает всесторонний консалтинг на основе опыта Сбера в цифровой трансформации и создании платформ, обучение от СберУниверситета, помощь в разработке бизнес-требований, технического задания, прототипов решений, а также интеграцию лучших на рынке финансовых и нефинансовых сервисов. Уникальный опыт Сбера в цифровой трансформации получил свое воплощение в команде DTaaS.

Проект DTaaS на территории Волго-Вятского банка реализуется совместной командой профильных специалистов Customer Success Manager (менеджер по достижению успеха клиентов) и бизнес-аналитиков.

В задачи команды DTaaS входят:

- анализ процессов и подготовка бизнес-требований к будущим решениям;

приоритизация внедрения технологий и оценка их влияния на бизнес;

- описание клиентских путей будущих цифровых решений;

составление дорожных карт внедрения цифровых проектов в бизнесе клиента;

- поиск и аккредитация ИТ-партнеров, наиболее подходящих для каждого конкретного бизнеса;



- развитие цифровой культуры команд клиента.

Приоритетом команды является подготовка бизнеса к конкуренции в новом мире технологий, а не работа в рамках отдельных решений и продуктов.

Исследователи процессов цифровой трансформации, такие как Кешелава А. В.1 , Seresinhe R., Siebel T. M. 2, отмечают, что предприятия ставят перед собой следующие цели при переходе от традиционной экономики в цифровую:

• удешевление и повышение надежности процесса сбора, хранения, обработки и распространения данных за счет применения новых технологий;

• повышение скорости, сокращение стоимости и упрощение процессов коммуникации как внутри хозяйствующего субъекта, так вне его;



• формирование систем для мультивзаимодействия людей и бизнес-процессов по вертикали и по горизонтали.

Эти гипотезы отражаются в запросах бизнеса, с которыми команда работает в рамках сервиса DTaaS:

Организация онлайн-продаж: создание интернет-магазинов, маркетплейсов, приложений, выход на ECom-площадки и интеграция с платежными модулями Сбера.

Управление предприятием: реинжиниринг и автоматизация внутренних процессов предприятия – от ЭДО до внедрения ERP и других приложений внутренней архитектуры компании.

Цифровое производство: промышленный интернет вещей (IIoT), управление данными и процессами, внедрение моделей и решений.

Облачные технологии и инфраструктура: реализация решений по миграции в cloud, оптимизация CAPEX и подготовка к масштабированию.

Кибербезопасность и обеспечение надежности бизнес-процессов: архконсалтинг, выявление, реагирование и предупреждение киберугроз.

Отдельная работа с конкретными продуктами, направленными на решение отдельных запросов – не цифровая трансформация. Для реализации целей цифровой трансформации как глубокого и масштабного процесса разработана система по подготовке и проведению цифровой трансформации. Система состоит из пяти шагов, которые позволяют понять и внедрить новые технологические решения:

1. Осознать необходимость цифровой трансформации.

2. Разработать стратегию цифровой трансформации.

3. Провести реинжиниринг процессов и организационной структуры.

4. Спроектировать, разработать и запустить цифровые решения.

5. Внедрить, сопровождать и развивать решения.

Александр Шаманин, исполнительный директор по нефинансовым сервисам Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Каждый шаг цифровой трансформации бизнес проходит совместно с командой DTaaS, что позволяет бизнесу проанализировать традиционные подходы и концепции менеджмента, определить проблемные зоны и осознанно подойти к решению о преобразовании. Данная система дает уверенность бизнесу при формировании новой модели управления.

По сути, эффект не имеет материальных границ. Речь здесь не только об ускорении бизнес-процессов, сокращении издержек, формировании новых бизнес-моделей или углублении знаний бизнеса. Цифровая трансформация – новая грань для бизнеса, и она у каждого принимает свой уникальный образ.

Одна из социально-экономических особенностей, порождаемая цифровой трансформацией, состоит в том, что решающими факторами деятельности человека становятся не овеществленные, а интеллектуальные и культурные феномены, новые подходы и парадигмы, и именно пользование и исключительное распоряжение ими становится новой целью деятельности бизнеса».

