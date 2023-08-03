Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Команда DTaaS Волго-Вятского банка Сбербанка: от идеи к эффективности

Успешный бизнес – это двигатель экономики, и Сбер готов предложить экспертизу и решения цифровой трансформации, которые помогут достичь успеха.

Цифровая трансформация – значительное преобразование бизнеса, его бизнес-модели, вследствие внедрения современных цифровых технологий. Это закономерный шаг на пути эволюции бизнеса.

Процессы цифровой трансформации, глобальные изменения и внедрение ранее недоступных технологий формируют закономерные опасения у бизнеса. При этом бизнес сталкивается с тем, что для достижения текущих целей существующие «классические» подходы становятся неэффективными. Развитие информационных технологий значительным образом увеличивает их роль в инновационной деятельности бизнеса, в формировании новых бизнес-моделей и во взаимоотношениях с потребителем. Теперь, если бизнес не может адаптироваться к требованиям современного цифрового потребителя, используя цифровые технологии, скорее всего – он обанкротится и перестанет существовать. Это осознание является точкой начала цифровой трансформации для перехода в новую экономическую модель.

Сбербанк – это не просто банк, но надежный финансовый и технологический партнер для бизнеса. Согласно рейтингу, составленному АНО «Цифровая экономика» совместно с ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Сбер входит в топ IT-компаний России по технологичности. С 2021 года Сбер оказывает сервис цифровой трансформации корпоративным клиентам (DTaaS – Digital Transformation as a Service). Мы предлагаем широкий спектр продуктов и услуг, которые помогают нашим клиентам управлять своим бизнесом более эффективно. Продукт DTaaS обеспечивает всесторонний консалтинг на основе опыта Сбера в цифровой трансформации и создании платформ, обучение от СберУниверситета, помощь в разработке бизнес-требований, технического задания, прототипов решений, а также интеграцию лучших на рынке финансовых и нефинансовых сервисов. Уникальный опыт Сбера в цифровой трансформации получил свое воплощение в команде DTaaS.

Проект DTaaS на территории Волго-Вятского банка реализуется совместной командой профильных специалистов Customer Success Manager (менеджер по достижению успеха клиентов) и бизнес-аналитиков.

В задачи команды DTaaS входят:

- анализ процессов и подготовка бизнес-требований к будущим решениям;
приоритизация внедрения технологий и оценка их влияния на бизнес;
- описание клиентских путей будущих цифровых решений;
составление дорожных карт внедрения цифровых проектов в бизнесе клиента;
- поиск и аккредитация ИТ-партнеров, наиболее подходящих для каждого конкретного бизнеса;

- развитие цифровой культуры команд клиента.

Приоритетом команды является подготовка бизнеса к конкуренции в новом мире технологий, а не работа в рамках отдельных решений и продуктов.

Исследователи процессов цифровой трансформации, такие как Кешелава А. В.1 , Seresinhe R., Siebel T. M. 2, отмечают, что предприятия ставят перед собой следующие цели при переходе от традиционной экономики в цифровую:
• удешевление и повышение надежности процесса сбора, хранения, обработки и распространения данных за счет применения новых технологий;
• повышение скорости, сокращение стоимости и упрощение процессов коммуникации как внутри хозяйствующего субъекта, так вне его;

• формирование систем для мультивзаимодействия людей и бизнес-процессов по вертикали и по горизонтали.

Эти гипотезы отражаются в запросах бизнеса, с которыми команда работает в рамках сервиса DTaaS:

Организация онлайн-продаж: создание интернет-магазинов, маркетплейсов, приложений, выход на ECom-площадки и интеграция с платежными модулями Сбера.

Управление предприятием: реинжиниринг и автоматизация внутренних процессов предприятия – от ЭДО до внедрения ERP и других приложений внутренней архитектуры компании.

Цифровое производство: промышленный интернет вещей (IIoT), управление данными и процессами, внедрение моделей и решений.

Облачные технологии и инфраструктура: реализация решений по миграции в cloud, оптимизация CAPEX и подготовка к масштабированию.

Кибербезопасность и обеспечение надежности бизнес-процессов: архконсалтинг, выявление, реагирование и предупреждение киберугроз.

Отдельная работа с конкретными продуктами, направленными на решение отдельных запросов – не цифровая трансформация. Для реализации целей цифровой трансформации как глубокого и масштабного процесса разработана система по подготовке и проведению цифровой трансформации. Система состоит из пяти шагов, которые позволяют понять и внедрить новые технологические решения:

1. Осознать необходимость цифровой трансформации.
2. Разработать стратегию цифровой трансформации.
3. Провести реинжиниринг процессов и организационной структуры.
4. Спроектировать, разработать и запустить цифровые решения.
5. Внедрить, сопровождать и развивать решения.

Александр Шаманин, исполнительный директор по нефинансовым сервисам Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Каждый шаг цифровой трансформации бизнес проходит совместно с командой DTaaS, что позволяет бизнесу проанализировать традиционные подходы и концепции менеджмента, определить проблемные зоны и осознанно подойти к решению о преобразовании. Данная система дает уверенность бизнесу при формировании новой модели управления.

По сути, эффект не имеет материальных границ. Речь здесь не только об ускорении бизнес-процессов, сокращении издержек, формировании новых бизнес-моделей или углублении знаний бизнеса. Цифровая трансформация – новая грань для бизнеса, и она у каждого принимает свой уникальный образ.

Одна из социально-экономических особенностей, порождаемая цифровой трансформацией, состоит в том, что решающими факторами деятельности человека становятся не овеществленные, а интеллектуальные и культурные феномены, новые подходы и парадигмы, и именно пользование и исключительное распоряжение ими становится новой целью деятельности бизнеса».

1Кешелава А. В. Введение в «Цифровую» экономику / А. В. Кешелава, В. Г. Буданов, В. Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А. В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И. А. Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – С. 12.

2Seresinhe R., Lawson C. and Madani I. (2019). "Improving the operating efficiency of the more electric aircraft concept through optimised flight procedures". CEAS Aeronautical Journal, no. 10, pp. 463–478, https://doi.org/10.1007/s13272-018-0327-y; Siebel T. M. (2019), Digital transformation: Survive and thrive in an era of mass extinction, RosettaBooks.

ПАО "Сбербанк"

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...