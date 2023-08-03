В Челябинской области школьный набор канцтоваров подорожал на 6,6%

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области подсчитала минимальную стоимость набора канцелярских товаров для школьников. В этом году он подорожал на 6,6% и составил почти 1,3 тыс. руб., сообщается в telegram-канале КСП региона.

В набор школьных принадлежностей включены товары, предназначенные для любой возрастной группы учеников, в том числе рюкзак, тетради, авторучки и карандаши, линейки и ластики, циркуль и транспортир, обложки для учебников и тетрадей, пенал, альбом, дневник. Туда не входят предметы узкой направленности, учебные пособия и форма. Мониторинг показал, что покупка минимального набора канцтоваров в магазинах обойдется в 1295 руб., на онлайн площадках – 2520 руб. Осенью ожидается снижение цен на школьные принадлежности в связи с падением ажиотажного спроса.

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