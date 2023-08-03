Пермский прыгун с трамплина стал призером международного турнира

Международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью — «Кубок Горного орла 2023» прошел в Сочи. За медали боролись спортсмены России, Казахстана и Беларуси.

На этих стартах отличился Евгений Климов, представляющий Пермский край. В первый день соревнований он стал вторым, выступая в составе смешанной команды, а затем уже на большом трамплине в индивидуальных соревнованиях также занял второе место. Еще один прикамец Владислав Мустафин в индивидуальном первенстве показал 14-й результат.

В турнире приняли участие спортсмены со всей России (от Сахалина до Карелии), а также из Казахстана и Беларуси.