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обновлено 08:47

Суд отказал прокуратуре в аресте имущества прикамского химкомбината

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил заявление заместителя генпрокурора РФ о наложении обеспечительных мер в рамках иска об оспаривании законности приватизации акций АО «Метафракс Кемикалс». Надзорный орган просил наложить арест на все акции АО, которые принадлежат АО «Метахолдинг», АО «Тольяттихимбанк» и ООО «Метафракс Трейдинг», арестовать все его имущество за исключением денежных средств, запретить выплачивать дивиденды, вносить изменения в реестр акционеров. Кроме того, Генпрокуратура РФ предложила запретить АО «Метафракс Кемикалс» совершать любые действия, которые могут привести к ухудшению положения работников, а также к уменьшению активов, порче или утрате активов. Заявитель считает также, что суд должен запретить АО останавливать производственные и технологические процессы за исключением ряда случаев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, прокуратура считает, что АО «Метафракс» (ранее — Губахинский химический завод, ГПО «Метанол») были незаконно приватизированы. Это якобы повлекло нарушение экономического суверенитета РФ, поскольку предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны.

Ответчики в лице совладельцев предприятия возражали против обеспечительных мер. По их мнению, обеспечительные меры приведут к причинению значительного ущерба «Метафракс Кемикалс». Так, у общества есть кредитные обязательства перед АО «Газпромбанк» на общую сумму более 61,3 млрд руб. В случае принятия мер банк может предъявить требования о досрочном возврате денег.

В итоге суд удовлетворил заявление лишь в части наложения ареста на акции и запрета вносить изменения в реестр акционеров. В остальной части в применении мер отказано. В судебном акте говорится: истцом не представлено доказательств, что АО готовится к отчуждению имущества, выводу денежных средств или принятию решений, которые могли бы ухудшить положение работников.

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