Две барнаульские команды сыграли друг с другом в 1/256 Кубка России по футболу

Очередной Кубок России по футболу стартовал с 1/256 финала. На этой стадии в соревнование вступили две сибирские команды, причем обе из столицы Алтайского края, - «Динамо-Барнаул» и «Темп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

2 августа два барнаульских коллектива встретились друг с другом в присутствии более 5 тыс. зрителей. «Динамо-Барнаул», выступающее в дивизионе Б Второй лиги, сломило сопротивление любительской команды только во втором тайме, забив три безответных мяча. Голы на счету Ивана Житникова, Артема Яркина и Алексея Гришакова.

В следующем раунде Кубка России «Динамо-Барнаул» встретится с «Новосибирском». По данным сайта новосибирского футбольного клуба, игра состоится 23 августа в Барнауле.

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Валерий Лавский