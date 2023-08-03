В Новосибирске 67-летнего пенсионера приговорили к трем годам колонии за призывы к терроризму

1-ый Восточный окружной военный суд вынес приговор 67-летнему жителю Новосибирска Тахиру Арсланову. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в УФСБ по Новосибирской области, ему были предъявлены обвинения сразу по трем статьям ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, ч., 3 ст. 212 УК РФ.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый с апреля по сентябрь 2022 года на своей странице в «ВКонтакте» размещал комментарии в группах с призывом к активным действиям против действующего государственного строя. Отмечается, что Тахир Арсланов действовал под вымышленным именем.

Решением суда, его признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети «Интернет», а также в призывах к массовым беспорядкам. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что 32-летнего жителя Кузбасса признал виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ России. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Александр Киселев