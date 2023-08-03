«Медиана выживаемости пациентов с раком легкого составляет 89 месяцев»

В Краснодарском крае рак легкого на четвертом месте среди всех онкозаболеваний (9,5%) после рака кожи, колоректального рака и рака молочной железы, а по смертности — на первом. Руководитель онкологической службы краснодарской клиники «Евроонко» Антон Ёлкин высокую смертность от заболевания связывает с тем, что Кубань один из самых курящих регионов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Евроонко»

Фото: предоставлено автором «Евроонко»

Фото: предоставлено автором

«Если учитывать гендерный признак, процентное соотношение заболевших мужчин и женщин на Кубани составляет 15,5% и 4,2% соответственно. Таким образом, злокачественные опухоли трахеи, бронхов, легкого встречаются у мужчин почти в четыре раза чаще, чем у женщин. Согласно оценкам отечественных исследователей, от рака легкого в год умирают столько же пациентов, сколько суммарно от рака молочной, поджелудочной и предстательной желез и рака ободочной кишки.

Высокая смертность жителей края, на мой взгляд, связана с двумя факторами. Первый — проблема ранней диагностики. К сожалению, обнаружить рак трахеи, бронхов и легкого сложнее, чем опухоли иных локализаций. Эта онкопатология никак не проявляет себя. Беспричинный, приступообразный кашель, мокрота с кровью, хроническая усталость, одышка, потеря веса, болевые ощущения в груди — эти симптомы свидетельствуют об уже распространенном характере болезни, когда опухоль прорастает в соседние органы или появляются отдаленные метастазы.

Именно из-за проблем с ранней диагностикой в Краснодарском крае, как и в России в целом, рак трахеи, бронхов и легкого на первой и второй стадиях выявляется в 25–30% случаев, а 70% опухолей выявляются на третьей и четвертой стадиях, когда вероятность достижения хороших результатов лечения невелика.

Я советую людям старше 50 лет с 30-летним стажем курения и выкуривающим больше пачки сигарет в день пройти низкодозовую компьютерную томографию — наиболее информативный метод диагностики рака трахеи, бронхов и легкого. Благодаря этому скрининговому исследованию можно уменьшить смертность на 20%.

Второй фактор, влияющий на высокую онкологическую летальность,— это то, что Кубань курящий регион. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), Краснодарский край занял третье место в рейтинге самых курящих регионов ЮФО в 2022 году. Всего на Кубани на 1000 взрослых жителей за прошлый год продали 59,2 тыс. пачек сигарет. Именно табакокурение в 90% случаев — главная причина развития рака легкого. Об этом свидетельствуют многочисленные клинические исследования, проводившиеся на протяжении многих лет.

До недавнего времени рак легкого считался наиболее агрессивным и устойчивым к терапии типом опухоли. Половина пациентов погибали в течение первого года после постановки диагноза. Но появление эффективных препаратов таргетной и иммунной терапии способствовало увеличению жизни. Сегодня медиана выживаемости пациентов с раком легкого, по оценкам экспертов, составляет 89 месяцев, и это не предел.

Внедрение и увеличение доступности молекулярно-генетического тестирования, в том числе секвенирования нового поколения, позволяет онклогам адаптировать лечение под конкретного пациента. Анализ выявляет специфические для опухоли поломки в геноме. Если поломка обнаружена, это означает, что у нас есть препарат, который воздействует на клетки, несущие именно эту мутацию. Это также способствует успешному лечению.

Статистика регионального минздрава свидетельствует о том, что за последние пять лет смертность от злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легкого на Кубани снизилась на 11,1%: с 35,9 случая на 100 тыс. населения в 2018 году до 31,9 смерти в 2022 году. Таким образом из смертельного заболевания рак легкого в обозримом будущем может перейти в разряд хронических».

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