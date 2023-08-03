В последний этап опрессовки теплосетей в Челябинске попали 145 домов

В Челябинске на следующей неделе стартует последний этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Под отключение горячей воды попадут дома и социальные объекты только в Тракторозаводском районе, сообщает пресс-служба администрации города.

Шестой этап опрессовки пройдет с 9 по 23 августа. Горячую воду отключат в 145 многоквартирных домах, 12 детских садах, 11 учебных организациях и четырех лечебных учреждениях. Также в августе по отдельному графику пройдут гидравлические испытания на домах, обслуживаемых локальными котельными. Так, в поселке Мелькомбинат под отключение попадут семь многоквартирных домов с 8 по 22 августа, в поселке Каштак с 19 по 25 августа – семь многоквартирных и 15 частных домов, три детских сада, спецшкола и три лечебных учреждения.

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