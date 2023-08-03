В Краснодаре на складах с продовольствием произошел крупный пожар

В Краснодаре на улице Уральской произошел крупный пожар на территории продуктовых складов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 21:14. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 300 кв. м. Позднее территория возгорания увеличилась до 400 кв. м. При работах задействовали звенья газодымозащитной службы. Ликвидировать возгорание удалось к 03:23.

К тушению пожара привлекли 64 человека и 18 единиц техники. Данных о погибших и пострадавших нет. По данным ЕДДС города, пожар произошел на территории торговой компании «Кормилица».

Анастасия Донскова

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