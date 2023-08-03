На реке Томь задержали пьяного капитана прогулочного теплохода

Сотрудники томской транспортной полиции составили административный протокол на капитана прогулочного судна, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По информации ведомства, в дежурную часть полиции поступил сигнал, что в акватории реки Томь в черте Томска одним из прогулочных теплоходов управляет капитан, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Проверка установила, что владельцем судна является 54-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления. В беседе со стражами порядка судоводитель, находясь по внешним признакам в состоянии опьянения, пояснил, что от прохождения медицинского освидетельствования он отказывается.

В отношении капитана составили административный протокол по ч. 2 ст. 11.9 КоАП РФ (уклонение судоводителя от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ему грозит лишение права управления судном на срок до двух лет.

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Константин Воронов