В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу Щербакова

В Екатеринбурге из-за прорыва холодной воды частично затопило ул. Щербакова. Из-за этого сотрудники ДПС временно ограничили движение под мостом на ул. Щербакова — Самолетная. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Сейчас автомобилистов отправляют в объезд. Коммунальные службы работают устраняют последствия аварии.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточнили, что в связи с аварией закрыто движение троллейбусов на ст. Химмаш и ст. Табачная фабрика. Автобусы №36 и 97№ направлены по объезду через Кольцовский тракт. Автобус №012 направлен через Вторчермет.

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