Прокуратура проконтролирует ход дела о гибели мужчины и двоих детей на перевернувшемся гидроцикле

В прокуратуре Красноярского края сообщили о контроле за ходом расследования уголовного дела о гибели мужчины и двоих его детей на озере Таловка. Установлено, что мужчина, не имея прав на управление гидроциклом, посадил на него своих детей 4 и 6 лет без спасательных жилетов и поехал по озеру. При движении гидроцикл перевернулся, отец и его дети упали в воду и утонули. Поиски погибших продолжаются.

По факту произошедшего было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По итогам прокурорской проверки будет дана оценка причин и условий произошедшего.

Семья ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала, отметили в ведомстве.

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Оксана Павлова