«Известия»: новый виртуальный сотовый оператор могут создать для госслужащих

Виртуальный сотовый оператор (MVNO) для обслуживания государственных органов могут создать на базе системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в одной из госструктур.

По информации издания, проект находится на стадии обсуждения. Когда будет запущен новый оператор связи, пока неизвестно. В переговорах участвуют АО «ГЛОНАСС» (оператор ЭРА-ГЛОНАСС) и российские компании связи, в том числе «Ростелеком». Кроме этого, проводятся тесты по подключению к системе телефонов госслужащих, доступу в интернет и возможности голосовой связи.

По словам одного из источников «Известий», в органах власти есть запрос на такие услуги. «ЭРА-ГЛОНАСС передает экстренные сигналы через сети всех четырех федеральных операторов связи, причем выбирает того, сигнал у кого сигнал в данном конкретном месте лучше»,— сказал он.

Информацию о создании оператора подтвердил источник «Известий», близкий к одному из операторов. Газета направила запрос в Минцифры, в «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Олеся Павленко