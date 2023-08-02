Разрешилась интрига вокруг основного кандидата на пост главы Перми. Документы на конкурс по отбору градоначальника подал краевой министр экономического развития Эдуард Соснин. Источники, близкие к региональному руководству, считают, что господин Соснин участвует в конкурсе при поддержке краевых властей, а врип главы Перми Ольга Андрианова не будет претендовать на руководящий пост. Эксперты предполагают, что конкурс пройдет «тихо и предсказуемо»: несмотря на обилие кандидатов, большинство из них на победу не рассчитывают, а стремятся заявить о себе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, считающийся основным кандидатом на пост главы Перми, подал документы на пост градоначальника. Также 2 августа документы на конкурс подал глава Ленинского района Александр Русанов. Источники «Ъ-Прикамье», знакомые с процессом подготовки к конкурсу, полагают, что господин Русанов выйдет в финал конкурса вместе с господином Сосниным и выступит в роли «технического кандидата». Взамен Александр Русанов якобы может рассчитывать на пост вице-мэра в новой администрации города.

Уроженец Лысьвы Эдуард Соснин возглавляет региональное министерство экономического развития с 2020 года. До работы на госслужбе господин Соснин занимался бизнесом по производству товаров для дома и сада, деревянных вешалок, а также по металлогибочному и стекольному производству. Имеет высшее менеджерское образование (Высшая школа экономики). В 2018 году стал победителем Первого всероссийского конкурса «Лидеры России».

Источник, близкий к администрации губернатора Пермского края, утверждает, что Эдуард Соснин пользуется доверием губернатора региона Дмитрия Махонина. «Разумеется, краевые власти поддержат его как члена губернаторской команды. За время работы министр показал, что обладает достаточными навыками и компетенциями в сфере управления. Прежде

всего, мы ориентируемся на профессиональные качества кандидата, а не на место его рождения»,— поделился собеседник.

По информации «Ъ-Прикамье», ранее краевые власти кроме господина Соснина рассматривали в качестве кандидатов на пост главы Перми вице-премьера регионального правительства Андрея Алякринского, председателя инфраструктурного комитета заксобрания Павла Черепанова и временно исполняющую полномочия главы краевой столицы Ольгу Андрианову. Однако все они якобы отказались от участия в конкурсе. Отметим, что на момент написания текста госпожа Андрианова не подавала документы на конкурс. В пресс-службе мэрии на вопрос о планах Ольги Андриановой не ответили.

На данный момент на конкурс заявились 11 человек. Помимо Эдуарда Соснина и Андрея Алякринского, это директор ООО «Желтранс» Александр Семакин, гендиректор ООО «ГК Юрист 159» и помощница депутата Пермской гордумы от КПРФ Николая Гилева Ксения Тарантина, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов и упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев.

Прием заявок заканчивается 3 августа. Сам конкурс запланирован на 17 августа. Кандидаты представят свои программы развития Перми конкурсной комиссии. Комиссия состоит из 12 человек: половина из них назначена губернатором Пермского края, еще шесть человек делегируются городской думой. Председателем комиссии является заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. Его голос является решающим в случае, если кандидаты набирают одинаковое количество баллов.

Претенденты, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены депутатам на августовском заседании Пермской думы. Главой станет кандидат, заручившийся поддержкой большинства думцев.

Эксперты прогнозируют, что конкурс пройдет «тихо и предсказуемо». «Полагаю, что задача властей — провести конкурс максимально без критики и скандалов, показать стабильность, управляемость и предсказуемость. Теоретически сюрпризы могут возникнуть на этапе представления кандидатов депутатам думы: продавить альтернативного кандидата, конечно, не получится, но шум поднять — вполне. И здесь все будет зависеть от дипломатических способностей региональных властей и их умения договариваться»,— считает политтехнолог Олег Борисенко.

«Право решающего голоса на конкурсе — у представителей администрации губернатора, а идеалистов и буйных среди депутатов Пермской думы нет. Так что все пройдет тихо, спокойно и предсказуемо»,— полагает политтехнолог Виктор Соколов. По его словам, большинство кандидатов на конкурсе не рассчитывают на победу и «участвуют, чтобы заявить о себе».

По словам экспертов, переход Эдуарда Соснина из правительства на пост главы Перми можно считать повышением. «Контроль за краевой столицей — значимая задача для руководства регионом. У Перми не меньше, а то и больше ресурсов, чем у регионального министра»,— утверждает господин Борисенко.

«Если Эдуард Соснин продолжит работать в городе в интересах краевых властей, то после окончания срока полномочий он вполне может рассчитывать на возвращение в правительство, но на более высокий пост. Другой вопрос, что если мэрия настолько сильно контролируется краевыми властями, то зачем она нужна. Не проще ли заменить ее условным „министерством по делам Перми“?» — считает Виктор Соколов.

Константин Кадочников