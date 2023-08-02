Не раскрыли лот

Миноритарные кредиторы ПАО «Мотовилихинские заводы» предприняли очередную безуспешную попытку оспорить порядок продажи имущества предприятия единым лотом. На минувшей неделе Арбитражный суд Пермского края отказал в этих требованиях ООО «Агентство „Налоги и финансовое право“». По мнению заявителя, в состав лота необос­нованно включены акции ЗАО «СКБ» и доли ООО «МГМ», где сейчас сосредоточена вся производственная деятельность «Мотовилихи». Их имущество, которое используется для выполнения гособоронзаказа, должно быть зарегистрировано как отдельное предприятие и продаваться в составе другого лота. В итоге суд в удовлетворении требований отказал, посчитав, что необходимость такого шага не доказана.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением об оспаривании решения собрания кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» должника ООО «Налоги и финансовое право» в лице представителя Юрия Медведюка обратилось в начале июня. В частности, господин Медведюк просил признать недействительным принятый порядок реализации имущества должника, который предусматривает его продажу единым лотом. По мнению заявителя, в его состав были необоснованно включены доли и акции ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». После банкротства ПАО в 2018 году в этих структурах была сосредоточена основная производственная деятельность машхолдинга, в том числе и по выполнению гособоронзаказа. Производственные мощности они арендуют у материнской компании.

Юрий Медведюк считает, что обе структуры должны быть зарегистрированы как отдельные предприятия с собственным имущественным комплексом. Кроме того, их оценка в 1 руб. является крайне заниженной, что приводит к уменьшению стоимости конкурсной массы ПАО и нарушает права кредиторов. Как полагает конкурсный кредитор, после регистрации обществ в качестве отдельных предприятий управляющий должен был провести их новую рыночную оценку. Предыдущая является неактуальной, поскольку была произведена еще в марте 2019 года.

Представитель конкурсного управляющего «Мотовилихи», а также основной кредитор должника ООО «РТ-Капитал» возражали против требований заявителя. Такой же позиции придерживалась прокуратура Пермского края.

Ранее оспаривать положение о продаже имущества пытались и миноритарные акционеры ПАО, близкие к господину Медведюку. Так, в ноябре прошлого года представитель Сергей Кашин обратился с этим требованием в суд, также мотивируя заниженной оценкой стоимости акций ЗАО «СКБ». В итоге заявление было оставлено без рассмотрения. Суд счел, что господин Кашин не является лицом, имеющим право на подачу такого заявления, и оставил последнее без рассмотрения. Стоит отметить, что документы, представленные господином Кашиным в арбитражный суд, стали одним из оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Юрия Медведюка. Речь идет о протоколах собрания акционеров маш­холдинга, в ходе которых Сергей Кашин был избран их представителем. Следствие считает эти документы фиктивными. Сам господин Медведюк был объявлен в розыск.

В итоге суд согласился с позицией ответчиков и в удовлетворении требований отказал. Как отмечается в решении, заявитель не обосновал необходимость регистрации имущества как предприятия с учетом возможных расходов и затягивания процедуры банкротства. Суд отметил, что законодательство о банкротстве не обязывает конкурсного управляющего регистрировать какое-либо имущество должника в качестве предприятия. Также в законе нет запрета продавать такое имущество единым лотом. Кроме того, в судебном акте указывается, что доводы о заниженной оценке имущества носят предположительный характер и не подтверждены документально.

По словам управляющего партнера Центра по работе с проблемными активами Зои Галеевой, обособление части имущества должника и его регистрация в качестве предприятия, вероятно, могли позволить более точно оценить его стоимость перед продажей, и, возможно, повысили бы конкуренцию на торгах по каждому из лотов. «Такое обособление могло позволить исключить необходимость предъявления дополнительных требований к потенциальным приобретателям имущества, не включенного в состав предприятия, что также могло повысить конкуренцию при продаже такого имущества. Однако перечисленные возможные эффекты носят предположительный характер»,— пояснила эксперт.

Дмитрий Астахов