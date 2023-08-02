Предъявил за дело

Верховный суд Башкирии постановил взыскать с Минфина России 40 тыс. руб. по иску бывшего главы Иглинского района Рафика Мусина. Господин Мусин в марте 2020 года был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге. При этом по трем эпизодам уголовного дела суд его оправдал. Экс-чиновник подал заявление в Ленинский районный суд Уфы, в котором просил взыскать с Минфина 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Суд первой инстанции снизил сумму до 20 тыс. руб., апелляционная инстанция увеличила компенсацию в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии увеличил сумму компенсации морального вреда экс-главе Иглинского района Рафику Мусину за недоказанное обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Уголовное дело в отношении Рафика Мусина было возбуждено в 2019 году. Ему было предъявлено обвинение по семи эпизодам. Суд установил, что экс-чиновник был виновен лишь по четырем из них.

В иске господин Мусин указал, что предъявленные ему незаконные обвинения в совершении тяжких преступлений «опорочили его честь, личное достоинство и профессиональную репутацию, случившееся явилось большим потрясением для него, супруги, двух сыновей, всех родственников, друзей, коллег по работе, которые переживали за него и волновались». Бывший муниципальный служащий отмечал, что из-за незаконного уголовного преследования, применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде ему причинен моральный вред, выразившийся в физических и нравственных страданиях, так, что он даже заболел. При этом извинения от прокурора не были принесены.

Господин Мусин оценил свои моральные страдания в 3 млн руб. Первая судебная инстанция уменьшила сумму до 20 тыс. руб., апелляционная — увеличила до 40 тыс. руб.

Рафик Мусин был назначен главой Иглинского района в 2010 году. В феврале 2015 года он досрочно (контракт истекал в 2016 году) покинул должность. Отставка состоялась на фоне коррупционного скандала — в мае 2014 года СКР заподозрил на тот момент еще не установленных должностных лиц администрации в земельных махинациях.

В 2019 году Рафику Мусину было предъявлено несколько обвинений. По четырем эпизодам он был признан виновным. Так, было установлено, что в 2012 году экс-глава Иглинского района предоставил ДНТ «Сосновый бор» в аренду на 49 лет 50 га земли в Акбердинском сельсовете за заниженную плату. В 2013 году он аналогичным образом предоставил ДНТ «Радуга» 268 га в том же сельсовете. В том же году глава района при отсутствии бюджетного финансирования заключил с ОАО «Строительство транспортных сетей — Автодор» контракт на строительство дороги Казаяк—Хуснуллино стоимостью более 266 млн руб. Администрация района не смогла рассчитаться за выполненные работы стоимостью 210 млн руб., компания взыскала долг в суде вместе с 40 млн руб. неустойки. В 2013 году району было выделено около 3 млн руб. на разработку генпланов трех сел. Несмотря на то что работы не были выполнены, господин Мусин подписал акты с подрядчиком.

По этим эпизодам суд назначил экс-чиновнику штрафы на общую сумму 740 тыс. руб. Еще по трем эпизодам уголовного дела суд оправдал Рафика Мусина.

По данным «СПАРК-Интерфакс», после отставки Рафик Мусин исполнял обязанности директора трех средне-специальных учебных заведений: Уфимского торгово-экономического колледжа, Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства и Уфимского колледжа предпринимательства, экологии и дизайна.

Связаться с господином Мусиным вчера не удалось.

Адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин отмечает, что расчет размера компенсации за незаконное уголовное преследование «является нетривиальной задачей». «Каждое решение суда по такого рода спорам является индивидуальным, а размеры присужденных компенсаций значительно варьируются. Однако компенсации в несколько миллионов рублей или даже в 1 млн. руб. скорее исключения из правил,— пояснил эксперт.— Что же касается конкретного дела, то, на мой взгляд, у истца есть основания для обжалования актов нижестоящих судов».

Наталья Балыкова