Астраханские чиновники попали под следствие из-за обрушения балкона объекта наследия

В Астрахани возбуждено уголовное дело из-за обрушения балкона объекта культурного наследия «Дом жилой конца XIX в».

Как сообщили в региональной прокуратуре, городские чиновники «при наличии сведений о ненадлежащем техническом состоянии домовладения» с 2020 года не ставили вопрос о ремонте или признании здания аварийным. Инцидент произошел 1 августа 2023 года, в Кировском районе Астрахани. Пострадал один человек.

Результаты прокурорской проверки направлены в органы предварительного следствия и легли в основу уголовного дела, возбужденного по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). В надзорном ведомстве отмечают, что ход расследования держан на контроле.

Никита Маркелов

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