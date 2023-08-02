На Кубани оборот предприятий потребсферы увеличился на 9,2%

В первом полугодии оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,6 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент потребсферы Кубани Фото: департамент потребсферы Кубани

Руководитель ведомства Роман Куринный сообщил, что положительную динамику показывают все отрасли. Наибольший рост оборота (16,3%) зафиксирован у организаций оптовой торговли — 1,4 трлн руб. Оборот розничной торговли увеличился на 5,6% и составил 1 трлн руб. Предприятия общественного питания показали рост в 7,1% с оборотом в 48,7 млрд руб., а объем бытовых услуг вырос на 7,6%, достигнув 59,1 млрд руб.

За полгода юрлица потребительской сферы заплатили 30,2 млрд руб. налогов, что на 13,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них акцизы на крепкий алкоголь и пиво составили 5 млрд руб., увеличившись на 20%.

Среднемесячная зарплата сотрудников отрасли в крупных и средних предприятиях выросла на 13,6%. Она составила 51,2 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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