В Пензенской области избраны трое руководителей районов

Главы Малосердобинского, Сердобского и Колышлейского районов избраны в Пензенской области. Ими стали Иван Кирюхин, Александр Бедикин и Михаил Максимов соответственно.

Чиновников единогласно поддержали члены конкурсных комиссий из числа депутатов муниципальных собраний.

Как сообщили в пресс-службе регионально министерства внутренней и информационной политики, профильный министр Павел Маслов лично поздравил каждого из новых глав и пожелал успехов в работе.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.