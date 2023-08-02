Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пензенской области избраны трое руководителей районов

Главы Малосердобинского, Сердобского и Колышлейского районов избраны в Пензенской области. Ими стали Иван Кирюхин, Александр Бедикин и Михаил Максимов соответственно.

Чиновников единогласно поддержали члены конкурсных комиссий из числа депутатов муниципальных собраний.

Как сообщили в пресс-службе регионально министерства внутренней и информационной политики, профильный министр Павел Маслов лично поздравил каждого из новых глав и пожелал успехов в работе.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...