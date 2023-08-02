В Екатеринбурге снесли здание, где располагалось Всероссийское общество глухих

В Екатеринбурге в переулке Отдельный, 5 (Втузгородок) снесли здание с колонами, где располагалась организация Всероссийское общество глухих. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации, земельный участок находится в собсвтенности и решение о демонтаже объекта было принято владельцем. При этом, что будет на этой территорией пока неизвестно, за разрешением на строительство в мэрию не обращались.

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В региональном отделении общественной организации «Всероссийское общество глухих» изданию 66.ру рассказали, что в мае этого года они переехала и находятся по адресу: Красный переулок, 5/1. Также по данным издания, на месте бывшего здания в переулке планируют построить жилой дом.

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