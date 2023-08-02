В Саратовской области патологоанатома осудят за трудоустройство дочери

Патологоанатом из Ершовской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, обвиняемая в 2015 году «предоставила в отдел кадров учреждения подложный трудовой договор, согласно которому ее дочь должна была выполнять обязанности санитарки отделения».

В течение следующих пяти лет сотрудница учреждения сообщала руководству о времени, которое якобы отработала ее дочь. В прокуратуре уверяют, что дочь обвиняемой в Ершове не проживала и в больнице фактически не работала. За пять лет организация заплатила по подложному договору 1,2 млн руб.

В 2022 году врач «потребовала от сотрудников ритуальных служб» брать с граждан деньги за вскрытие трупов и передавать ей. В надзорном ведомстве уточняют, что такие действия в ее должностные обязанности не входили.

Таким образом обвиняемая заработала 164 тыс. руб.

Имущество фигуранта арестовано. По существу дело рассмотрит Ершовский районный суд.

Никита Маркелов

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