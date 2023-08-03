«МРСК Урала» не удалось оспорить решение суда по соликамским электросетям

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ОАО «МРСК Урала» на решение Арбитражного суда Пермского края, отказавшего компании в удовлетворении заявления к администрации Соликамского городского округа. ОАО добивалось признания незаконным постановления местных властей о приватизации электросетевого имущества округа. Как и первая инстанция, апелляция не поддержала требования «МРСК Урала», оставив жалобу компании без удовлетворения, а решение краевого арбитражного суда — без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Провести приватизацию электросетевых активов власти Соликамска планировали путем преобразования МУП «ГКЭС», в собственности которого находится это имущество, в ООО. Компания «МРСК Урала», которая сейчас арендует электросети Соликамска, посчитала, что приватизация лишит ее возможности продлить договор аренды, и 12 декабря 2022 года обратилась в суд с вышеуказанным заявлением.

Еще до подачи компанией заявления, 8 декабря 2022 года, Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Ряд муниципалитетов, в том числе Соликамск, долгое время выступали против. Однако в апреле этого года соликамская дума приняла решение о передаче электросетевых активов в собственность края. Оспариваемое «МРСК Урала» решение администрации муниципалитета о приватизации этого имущества уже недействительно.