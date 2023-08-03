Структура «Газпром нефти» стала совладельцем компании-инвестора завода АБС в Перми

В структуре собственников ООО «РТ-Пермь», ранее выступившего инициатором инвестпроекта по строительству нового завода по производству асфальтобетонной смеси (АБС), произошли изменения. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК, учредитель — краевой минстрой) снизило свое участие в уставном капитале общества со 100% до 25%. Остальные 75% теперь принадлежат структуре ПАО «Газпром нефть» — ООО «Газпромнефть — Битумные материалы».

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ООО «РТ-Пермь» с уставным капиталом 100 тыс. руб. было учреждено ПАИЖК в августе 2021 года. Основным видом деятельности компании указана деятельность в области права, финансовые показатели не раскрываются.

В апреле этого года компания представила краевому совету по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата свой проект по строительству завода АБС. Инициативе был присвоен статус регионального приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Планируется, что новое предприятие будет расположено на участке на 13-м километре Восточного обхода Перми. Запустить завод предполагается в 2025 году. Инвестор намерен вложить в проект не менее 350 млн руб. Источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что предприятие станет совместным проектом региона и ПАО «Газпром нефть».

ООО «Газпромнефть — Битумные материалы» — оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», один из крупнейших игроков российского рынка битумных продуктов и ведущий производитель ПБВ (более 40% рынка). По информации на сайте компании «Газпромнефть — Битумные материалы», она управляет мощностями по производству битумной продукции в Москве, Омске, Ярославле, Рязани, Смоленской и Ростовской областях, а также активами в Сербии. С 2017 года «Газпромнефть — Битумные материалы» активно использует процессинговую схему, размещая производство на сторонних площадках в Приволжском, Сибирском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах. Выручка ООО «Газпромнефть — Битумные материалы» за 2021 год составила 72,2 млрд руб., чистая прибыль — 4,3 млрд руб.