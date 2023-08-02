Коммерческие запасы нефти США сократились на 17 млн барр. за неделю — рекорд за историю подсчетов

За период с 22 по 28 июля коммерческие запасы нефти США (все запасы за исключением стратегического резерва) сократились на 17 млн баррелей — до 439,8 млн баррелей, свидетельствуют данные (.pdf) управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго США. Темп снижения запасов за неделю стал рекордным за всю историю подсчетов с 1982 года.

По данным статистического агентства, запасы нефти США по состоянию на 28 июля на 1% ниже среднего за пять лет уровня запасов для этого периода. При этом, по подсчетам аналитиков Американского института нефти (API), с 22 по 28 июля запасы сырой нефти в США сократились на 15,4 млн баррелей, передает Reuters.

Данные EIA также свидетельствует о том, что за последнюю неделю июля запасы бензина в США выросли на 1,5 млн баррелей, а средний уровень производства сложился на уровне 9,5 млн баррелей в день.

Эрдни Кагалтынов