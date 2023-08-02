В рейтинге развития ГЧП Нижегородская область поднялась на первое место

Нижегородская область заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития РФ, в котором регионы оценивались по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2022 году. Оценка регионов при составлении рейтинга происходила по трем параметрам: оценка динамики реализации проектов ГЧП, оценка накопленного опыта реализации таких проектов и оценивается работа органов власти, включая их открытость для инвесторов и готовность оказывать консультационную и финансовую поддержку проектам ГЧП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По первому параметру Нижегородская область набрала 100 баллов и заняла первое место. В заслугу региону поставили заключение нескольких концессионных соглашений, среди которых крупнейшая концессия в отношении наземного общественного электротранспорта с общим объёмом инвестиций 51 млрд руб. концессии по IT-кампусу на 34 млрд руб. и ледовой арены с искусственным льдом на 16 млрд руб.

По второму и третьему параметрам Нижегородская область не попала в первые десятки регионов, заняв 11 и последнее места среди 85 регионов. Тем не менее, в итоговом сводном рейтинге Нижегородская область набрала в итоге 74,3 балла и заняла первое место, поднявшись на него с седьмого.

Отметим, что указанные в рейтинге концессионные соглашения сложно назвать государственно-частным партнерством. Во всех проектах концессионерами выступают компании, учредителем которых является правительственная «Корпорация развития Нижегородской области». Как писал «Ъ-Приволжье», IT-кампус будет строить ООО «Развитие инновационных проектов», ледовую арену — ООО «Ледовый дворец», а модернизацией электротранспорта займется ООО «Экологические проекты».

Андрей Репин