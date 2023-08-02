Двойникам тут не место

Двойнику кандидата в депутаты гордумы Ижевска от «Единой России» отказали в регистрации. Соответствующая информация появилась на сайте избиркома Удмуртии. Сразу два человека, которых зовут Михаил Юрьевич Почепцов, заявились для участия в дополнительных выборах по Автозаводскому одномандатному округу №23. Самовыдвиженец с аналогичным именем, отчеством и фамилией, а также местом работы, ранее имел другие отчество и фамилию, компанию зарегистрировали в июне 2023 года. Эксперты говорят, что подобная технология с выставлением на выборы кандидатов-двойников в Ижевске используется последние 7-8 лет, ярким примером является кампания в этом же округе в 2020 году, когда в бюллетень попали сразу четыре человека-однофамильца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

В сентябре в Автозаводском одномандатном округе №23 пройдут дополнительные выборы депутата гордумы Ижевска. Как сообщается на сайте избирательной комиссии Удмуртии, для участия в них заявились 19 кандидатов, в том числе 14 самовыдвиженцев (один зарегистрирован). В списке значатся кандидаты от четырех парламентских партий: Георгий Чукавин от СРЗП, Григорий Сутягин от ЛДПР (оба зарегистрированы), кандидат от КПРФ Максим Смирнов выбыл после регистрации, однако вместо него выдвинут Константин Кузнецов.

«Единую Россию» представляет генеральный директор ООО «Аргон 19» Михаил Почепцов, победивший в проходивших в мае праймериз. Однако еще до подачи им документов о выдвижении в списке кандидатов появился еще один Михаил Почепцов, самовыдвиженец, который тоже является генеральным директором ООО «Аргон 19».

Отличаются у двух кандидатов только дата рождения и место учебы. Михаил Почепцов от ЕР родился в 1981 году и закончил УдГУ, а самовыдвиженец Михаил Почепцов — в 1980 году, учился он в ИжГТУ.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Аргон 19», которым руководит представитель ЕР Михаил Почепцов, зарегистрировано в 2012 году, основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Эта организация является одной из крупнейших в Ижевске управляющих компаний в сфере ЖКХ. Однако в конце июня 2023 года было создано еще одно ООО «Аргон 19», которое находится по другому адресу, а в качестве основного вида деятельности компании значится производство малярных работ. Собственником и председателем (директор не указан) является Гульнара Нугманова.

В базе данных «Спарк-Интерфакс» по Удмуртии есть только два человека, которых зовут Михаил Юрьевич Почепцов. Помимо выдвинувшегося от ЕР гендиректора УК «Аргон 19» Михаила Почепцова, есть Михаил Почепцов, который ранее носил другое отчество и фамилию. В ИНН он указан как Михаил Николаевич Красноперов. Он является собственником и генеральным директором ООО «РО в УР Гарантия защиты», основным видом деятельности которого тоже значится производство малярных работ. Представители этой организации уже фигурировали в различных выборных кампаниях в прошлом.

По данным портала info.vybory.pro, Михаил Красноперов с такой же датой рождения уже участвовал дважды в выборах в Удмуртии. На выборах в госсовет Удмуртии в 2017 году он шел от партии «Коммунисты России» по списку и по одномандатному округу, но выбыл после регистрации. В 2022 году на выборах в госсовет он был зарегистрирован в качестве кандидата от партии «Родина».

На сайте избиркома Удмуртии указано, что кандидат от ЕР Михаил Почепцов зарегистрирован, а его двойнику-самовыдвиженцу отказано.

Комментируя историю с выдвижением полного тезки одного из кандидатов на выборах в гордуму Ижевска, председатель избирательной комиссии Удмуртии Светлана Пальчик отмечает, что по каждому кандидату проводится тщательная проверка, независимо от субъекта выдвижения и выбранной линии ведения кампании.

«По результатам проверки выяснилось, что этот кандидат (самовыдвиженец Михаил Почепцов.— «Ъ-Удмуртия») скрыл сведения о судимости. По закону это отказ в регистрации. 31 июля комиссия приняла такое решение. Если говорить о противодействии технологии двойников в целом, то законодательство обязывает комиссии указывать в бюллетене прежние фамилию, имя и отчество, если кандидат поменял их в период кампании или в течение года до официальной публикации решения о назначении выборов»,— пояснила Светлана Пальчик.

По словам политтехнолога, управляющего партнера коммуникационной группы «Первый советник» Константина Труфанова, технология использования двойников на выборах совершенствуется с годами. «Если лет 10-15 назад достаточно было найти однофамильца, политтехнологи на заморачивались с переменой имени или подбором по возрасту, то сейчас действительно есть практика, когда люди за определенное вознаграждение меняют ФИО, даже создаются компании с аналогичными названиями. Хорошо известен случай, когда на выборах в Госдуму в 2021 году в одном из округов в Петербурге в противовес кандидату подобрали людей не только с теми же именем и фамилией, но и внешне похожих. То есть кто-то сменил паспорт, отрастил бороду и стал носить очки»,— рассказывает эксперт.

При этом законодательством не запрещено менять ФИО или регистрировать фирмы-двойники, поэтому это черные технологии, но все в рамках закона, объясняет господин Труфанов. Однако принятые ранее изменения в законодательство, о которых выше упомянула председатель избиркома Удмуртии, действительно позволяет избирателю опознать нужного кандидата и не спутать его с двойником, считает эксперт.

В Ижевске, по словам господина Труфанова, подобные технологии применяются последние 7-8 лет. Ярким примером были выборы в гордуму Ижевска в 2020 году, когда в бюллетене было сразу четыре кандидата с фамилией Бушмакин.

Избирателю было сложно разобраться, в итоге основной кандидат от ЕР Олег Бушмакин выборы проиграл. Это было как раз в округе №23. Тогда победу здесь одержал представитель КПРФ Александр Сыров, но в 2022 году он избрался в госсовет Удмуртии, и теперь мандат в гордуме оказался вакантным.

Противостоять применению подобной технологии может только достаточно ресурсный кандидат, который способен донести до избирателя, что против него применяются черные технологии, говорит Константин Труфанов. В этом случае такая ситуация может даже сыграть ему в плюс, привлечь дополнительное внимание к кандидату.

Михаил Красильников

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК