В Петербурге открыли бюст академика РАН Игоря Спасского

На аллее Героев в Московском парке Победы открыли академика РАН и почетного гражданина Петербурга Игоря Спасского. На церемонии выступил губернатор Александр Беглов, сообщили 2 августа в пресс-службе Смольного.

Бюст был отлит по проекту скульпторов Юлии Тутатчиковой, Бесика Соломонашвили и архитектора Евгения Григорьева. С инициативой создания памятника Спасскому выступало Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

«Игорь Дмитриевич [Спасский — прим. «Ъ-СПб»] работает в нашем бюро больше 70 лет и больше 30 лет являлся его директором и генеральным конструктором. Его главная инициатива в том, что наше бюро занялось в свое время созданием морской робототехники по добыче углеводородов в тяжелых ледовых условиях, которых на тот момент в нашей стране не было»,— добавил гендиректор компании Игорь Вильнит.

Игорь Спасский возглавлял «Рубин» с 1984 по 2007 годы. Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» и батопорты судопропускного сооружения «С-1» создавались совместно с господином Спасским. В настоящий момент он является научным руководителем работ «Рубина». Сейчас ученому 97 лет.

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