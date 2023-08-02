В Набережных Челнах намерены избавиться от частных маршруток

В Набережных Челнах перевозчики намерены в ближайшие годы избавиться от маршруток. Вместо этого по улицам будут курсировать автобусы большой вместимости. Об этом пишут «Челнинские известия» со ссылкой на главу ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина.
Фото: Макс Стрельцов, Коммерсантъ
По его словам, частники не намерены конкурировать с большими автобусами, хотя у них контракт с властями до 2025 года.
«Водители не будут рисковать. Это частный бизнес. Кто-то уже уходит перевозить вахтовиков на строительстве трассы М-12, кто-то просто продает свои машины»,— сказал господин Тятюшкин.