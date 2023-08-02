В Набережных Челнах намерены избавиться от частных маршруток

В Набережных Челнах перевозчики намерены в ближайшие годы избавиться от маршруток. Вместо этого по улицам будут курсировать автобусы большой вместимости. Об этом пишут «Челнинские известия» со ссылкой на главу ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Макс Стрельцов, Коммерсантъ Фото: Макс Стрельцов, Коммерсантъ

По его словам, частники не намерены конкурировать с большими автобусами, хотя у них контракт с властями до 2025 года.

«Водители не будут рисковать. Это частный бизнес. Кто-то уже уходит перевозить вахтовиков на строительстве трассы М-12, кто-то просто продает свои машины»,— сказал господин Тятюшкин.

"Ъ-Казань"