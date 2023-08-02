В Челябинской области 56% пользователей получали фишинговые рассылки в 2023 году

В первом полугодии 35% пользователей из Челябинской области два и более раз в месяц сталкивались с фишинговыми рассылками. Еще 21,4% получали их раз в месяц. Об этом сообщается в результатах опроса дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности — МТС Red.

Не сталкивались с фишингом в январе-июне менее четверти респондентов из региона.

В первом полугодии Уральский федеральный округ занял третье место среди округов страны по числу полученных мошеннических писем якобы от имени банков — на регионы УрФО пришлось 13% от всех рассылок. Субъекты Урала и Южного федерального округа вошли в тройку лидеров по числу фишинговых рассылок, в которых пользователей просили ввести логины и пароли от аккаунтов в разных сервисах.

«Количество фишинговых атак стабильно растет и опережает скорость повышения киберграмотности жителей. В случае нехватки времени или просто невнимательности при получении фишинговой рассылки пользователи рискуют скомпрометировать свою информацию и даже потерять доступ к личным аккаунтам в социальных сетях и другим сервисам», — отмечает директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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