Военнослужащему из Республики Алтай присвоено звание Героя Российской Федерации

Медалью «Золотая Звезда» награжден военнослужащий из Республики Алтай Данияр Джартанов. По словам главы региона Олега Хорохордина, Данияр Джартанов – первый Герой Российской Федерации из Республики Алтай. Знак особого отличия он получил за мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Медаль герою вручил президент России Владимир Путин.

Данияр Джартанов родился в селе Джазатор Кош-Агачского района. После окончания школы поступил в Горно-Алтайский педагогический колледж, где во время учебы был призван в ряды Вооруженных сил РФ и прошел путь от рядового до офицера.

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Анна Егорова