В МЧС передумали сносить общежитие в Колпино

В МЧС решили оспорить решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который согласился с требованием Росимущества о необходимости сноса общежития, построенного в Колпино для министерства с нарушениями. Об этом 2 августа пишет «Деловой Петербург».

Речь идет об общежитии на 180 квартир на восточной окраине Колпино на Вознесенском шоссе. В феврале 2023 года Росимущество обратилось в Арбитражный суд с требованием снести здание, аргументируя это проведенной ранее судебно-технической экспертизой. В ходе нее были выявлены «многочисленные дефекты монолитных железобетонных конструкций, характеризующиеся как критические и значительные».

В июне суд первой инстанции согласился с Росимуществом, так как в МЧС согласились с исковыми требованиями. Министерство обязали снести здание за свой счет. Однако позднее в МЧС передумали, после чего и министерство, и Невский спасательный центр подали апелляции. Таким образом, вопрос о сносе общежития пока остается открытым.

Общежитие строилось для ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России». Госконтракт на строительство был заключен в 2013 году между ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» и ЗАО «Гранд Инвестментс». Стоимость работ составляла более 140 млн руб. Предполагалось, что общежитие общей площадью 3,8 тыс. кв. метров будет состоять из квартир от одной до трех комнат. «Гранд Инвестментс» условия контракта не выполнила, поэтому в 2017 году договор расторгли по суду. При этом обнаружилось, что здание строили без получения необходимых согласований и разрешений. При этом, по данным экспертизы 2016 года, стройка не была завершена.

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