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обновлено 16:34

«Молот» начал игровую подготовку к новому сезону

Первые товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки провели хоккеисты «Молота». На своем льду подопечные Сергея Бердникова приняли клуб из столицы Удмуртии. В стартовой встрече пермяки победили со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Роман Ивашов и дважды Константин Рыжов.

В среду команде из Удмуртии удалось взять реванш за вчерашнее поражение. Счет поединка — 5:3. Голы в пермском хоккейном клубе забили Кирилл Коржаков, Дмитрий Аржавин, Артем Науменко. В отличие от вчерашнего матча, тренеры дали больше времени сыграть молодым игрокам.

Следующий товарищеский поединок «Молот» проведет 12 августа против МХК «Молот».

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