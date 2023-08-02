Житель Армавира задержан за подготовку террористической атаки на объект правоохранительной структуры

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Армавира, который, по данным силовиков, планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона, сообщила СМИ пресс-служба УФСБ РФ по краю.

Для реализации своих планов мужчина собрал и хранил у себя дома самодельное взрывное устройство. Злоумышленник был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Террористический акт, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население, в целях дестабилизации деятельности органов власти, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Анна Перова, Краснодар