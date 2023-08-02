Наивысший рейтинг спустился ниже

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США. Если раньше эмитенту присваивали ААА, что соответствует наивысшей платежеспособности по финансовым обязательствам и минимальному риск дефолта, то теперь рейтинг опустился до АА+. Основными причинами такого решения агентство называет увеличение дефицита госбюджета, рост госдолга, риск рецессии и ужесточение политики ФРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton, Reuters Фото: Shannon Stapleton, Reuters

О чем это говорит? И какой реакции стоит ждать на рынке? Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что такой шаг можно назвать неожиданным, но в то же время объяснимым:

«Главная причина все-таки очевидна — это госдолг США, уже достигший пределов, которые еще совсем недавно казались фантастическими.

Это и история с тем, как проходит решение о повышении уровня госдолга, насколько тяжело оно дается.

Так что причина есть, но она сопровождает этот процесс повышения уровня госдолга уже все последние годы. Если именно такой шаг принимался во внимание при понижении рейтинга, то это говорит о том, что все-таки это было несколько неожиданно.

Вместе с тем агентство изменило прогноз по рейтингу с негативного на стабильный, что свидетельствует о том, что Fitch тоже считает, что ничего особо критичного нет. Ведь никто не знает, до какого уровня все-таки можно повышать уровень госдолга.

Экономика США продолжает функционировать и достаточно неплохо, если взять макроэкономические показатели. Со стороны агентства это в какой-то степени формальный шаг. Если бы они не отреагировали, тогда вопрос к аналитикам: вы, что же, не учитываете такие факторы?»

В середине июня госдолг США впервые в истории пробил отметку в $32 трлн, а президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка после предупреждения Минфина о приближающемся дефолте.

Тем не менее снижение рейтинга агентством Fitch вряд ли приведет к серьезным последствиям для рынка, заметил директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин:

«Для рынка это означает пока не очень много. В 2011 году Америке уже рейтинг понижали, это делало агентство Standard & Poor’s. Тогда реакция была, конечно, сильной, но сейчас все понимают, что кредитный рейтинг Соединенных Штатов действительно находится не на максимальном уровне.

С точки зрения вложений в американские облигации мало что поменяется, поскольку это по-прежнему очень высокий кредитный рейтинг.

Такое решение Fitch не приведет к тому, что какие-нибудь держатели фонда или крупные инвесторы будут вынуждены продавать бумаги. Пока это остается более или менее на уровне констатации неких вероятных стрессов, которые могут быть у бюджета США в плане обслуживания долга».

Между тем в Белом доме с выводами агентства Fitch не согласились. Там заявили, что они «противоречат реальности», и добавили, что снижение рейтинга происходит в момент, когда Джо Байден добился восстановления экономики. А министр финансов Джанет Йеллен назвала решение аналитиков произвольным, по ее мнению, оно опирается на устаревшие данные.

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Елена Иванова