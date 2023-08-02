Работа муниципального транспорта в Гайнах возобновится на следующей неделе

На внеочередном заседании дума Гайнского округа приняла поправки в бюджет, увеличив финансирование МБТУ «Гайныавтотранс». Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

По словам главы Гайнского округа Елизаветы Шалгинских, все необходимые процедуры по перерегистрации автотранспорта проведут в ближайшее время, движение планируется запустить 8 августа.

Напомним, что с 28 июля 2023 года сообщение по всем муниципальным маршрутам в Гайнском округе было приостановлено из-за необходимости перерегистрации автотранспорта.