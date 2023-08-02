В Петербурге за месяц закрыли пять отделений банка МКБ

С начала июля 2023 года в Петербурге закрылось пять отделений «Московского кредитного банка», обратил внимание «Деловой Петербург». По данным Центробанка, еще в начале июля в городе функционировало 13 отделений, в начале августа их количество упало до шести.

В банке закрытие объяснили преобразованием офисов: прошлые помещения оказались тесными и несовременными, отмечают в МКБ. «Это осознанное решение, у нас нет цели сократить определенное количество офисов, мы трансформируем сеть так, чтобы она соответствовала потребностям клиентов, чтобы офис был современным, комфортным и уютным»,— сказала руководитель дирекции розничной сети МКБ Елена Смолина.

На рынке недвижимости же сейчас отмечают подобный тренд. Из-за появления банковских онлайн-приложений компании закрывают отделения, рассказала руководитель отдела торговой недвижимости NF Group Анна Лапченко.

Госпожа Лапченко добавила, что на закрытые помещения могут занять небольшие кредитные организации, которым не придется проводить серьезный ремонт. Однако возможно и открытие любых других, не связанных с финансовой сферой организаций. В NF Group напомнили об открытии магазина сети «ВкусВилл» на месте бывшего отделения «Росбанка» на Московском проспекте.

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