ФСБ предупредила жителей Удмуртии о случаях поджога военного имущества после мошеннических звонков

В России значительно участились случаи порчи объектов транспортной и военной инфраструктуры со стороны жителей, доверившихся телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике. Чаще всего доверяют таким звонкам люди пожилого возраста и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, на телефон граждан поступает звонок от сотрудника банковской организации, правоохранительных органов или специальных служб. «Специалист» убеждает совершить поджег или другим способом испортить военное имущество, чтобы «воспрепятствовать оформлению злоумышленниками кредита» или ради оказания «помощи» спецслужбам.

Органы следствия квалифицируют такую деятельность как «диверсию» или «террористический акт». Данные преступления относятся к особо тяжким, а за их совершение грозит до 20 лет лишения свободы.