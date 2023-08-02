В Екатеринбурге 5 августа пройдет шестой ежегодный научный фестиваль «Кстати»

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге 5 августа, в субботу, состоится фестиваль науки «Кстати». Организатором выступил Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке «Росатома».

В программе открытые лекции, игры, мастер-классы и научно-технический рэп от НТР — единственной группы в России, играющей нердкор (интеллектуальный хип-хоп). Основной темой станет идентичность.

«В быстро меняющемся мире команда ИЦАЭ считает важным заново вернуться к этим базовым вопросам вместе с учеными: докопаться до основания и вспомнить, на чем все строится, а затем, оттолкнувшись от этого основания, найти новые смыслы в том, что нас окружает»,— пояснили организаторы.

Фестиваль будет поделен на три тематических блока, созвучных знакомым вопросам с улиц Екатеринбурга: «Кто мы? Откуда? Куда идем?». Это надпись на крыше бывшего здания Уральского приборостроительного завода, где в советские времена находилась вывеска «Слава труду». Автором арт-объекта стал уральский художник Тимофей Радя.

Блок «Кто мы?» включит в себя лекцию нейробиолога, Вячеслава Дубынина, о работе мозга — про то, как человек думает и принимает решения. В блоке «Откуда?» ИЦАЭ совместно с Музеем истории Екатеринбурга предлагают горожанам лучше разобраться в разных вехах истории региона во время исторического баттла, посвященного пути — как способа познания, важного движителя социокультурной диффузии. В завершающей части фестиваля «Куда идем?» физик, Алексей Семихатов прочтет лекцию о «Смелых космических путешествиях будущего», команда молодых атомщиков с помощью научных мемов расскажут об искусственном интеллекте, передовых экологических решениях и медицинских разработках.

«Общая скрепляющая нить вокруг тезиса „Кто мы, откуда и куда идем“ — река, в данном случае река Исеть, на берегах которой расположен парк Маяковского. В древности река была дорогой и источником пищи, притягивающим к себе человека. С XVIII века стала еще и источником энергии горнозаводской цивилизации, которая образовалась на стыке континентов и оказалась пропитана духом свободы познания и деятельных начал. А в XX веке эта цивилизация, взяв нужные формы, наполнила их содержанием, в котором зародился собственный конструктив»,— отметил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Елизавета Хохлова

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