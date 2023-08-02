Житель Армавира планировал устроить теракт в здании правоохранителей

Житель Армавира планировал устроить теракт на территории одного из объектов правоохранительных структур Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство. Он собрал его и хранил по месту жительства.

Сотрудники ведомства провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали мужчину. На него завели уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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