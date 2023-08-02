В Нижнем Новгороде восстановили поврежденную вандалами скульптуру скрипача

Поврежденная неизвестными вандалами скульптура скрипача на Большой Покровской в Нижнем Новгороде вновь восстановлена. Эта скульптура появилась на центральной улице города в 2006 году. Она входит в группу скульптур, изображающих жителей Нижнего Новгорода конца XIX века. Изначально в руках у скрипача был металлический смычок, но вскоре после установки вандалы украли его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В начале июля нижегородец Игорь Русило решил восстановить скульптуру. Был изготовлен новый смычок, который с помощью специального высокоактивного состава был закреплен на скульптуре. Менее чем через две недели он вновь был украден. Игорь Русило пообещал сделать новый смычок.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он писал, что также намерен восстановить скульптуру «Художник» на улице Рождественской, посвященную Константину Маковскому. Она была установлена в 2013 году. У этой скульптуры вандалы украли кисти, которые были в руках у художника. Кисти изначально были изготовлены с запасом, но его не хватило.

Андрей Репин