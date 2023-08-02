На Ямале будут судить топ-менеджера газовой компании за попытку мошенничества

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) начнут рассматривать уголовное дело в отношении заместителя гендиректора ООО «Газпром добыча Надым». В пресс-службе прокуратуры уточнили, что он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2021 года топ-менеджер по ремонту и капитальному строительству обманом убедил директора одной из фирм, что может создать проблемы его бизнесу. Взамен он потребовал поставить стройматериалы на сумму свыше 9 млн рублей.

Впоследствии предприниматель обратился в правоохранительные органы и заместителя гендиректора задержали. Уголовное дело рассмотрит Надымский городской суд.

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