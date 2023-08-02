В Озерске суд вынес приговор по делу о краже радиоактивного металлолома

Озерский городской суд признал двух местных жителей виновными в краже радиоактивного металлолома. Им назначено наказание в виде ограничения свободы на девять и шесть месяцев, сообщает пресс-служба городского суда.

Суд установил, что в марте 2022 года работник одного из заводов загрузил 227 кг нержавеющего лома, относившегося к категории низкоактивных радиоактивных отходов, в инструментальный ящик автомобиля ЗИЛ. Грузовик был закреплен за другим сотрудником, не осведомленным о преступных намерениях коллеги. Затем металлолом вывезли с территории завода в гаражный бокс. Здесь водитель ЗИЛ слил из служебного автомобиля 60 литров бензина марки АИ-92-К5.

Один из соучастников был признан виновным по ч. 1 ст. 158 (кража) и ч. 1 ст. 247 УК РФ (транспортировка и хранение радиоактивных отходов с нарушением правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде). Второго признали виновным в краже. Приговор в законную силу не вступил.

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