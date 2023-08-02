В Екатеринбурге наркополицейского приговорили к семи годами колонии за взятку

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию строгого режима на семь лет бывшего старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Вадима Алексеева за получение взятки. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

По данным суда, 9 июля 2018 года Вадим Алексеев совместно со вторым сотрудником полиции, в отношении которого ранее судом был вынесен приговор по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), не получив согласия собственника на осмотр его квартиры, взяли у мужчины ключи от и открыли дверь. На столе в квартире они обнаружили предметы, похожие на наркотики.

«Они собрали указанные предметы в пакет и присвоили себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, не зафиксировав обнаруженные предметы, не проведя процессуальную проверку в порядке ст.ст. 144 — 145 УПК РФ, не направив материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств»,— сказано в сообщении.

Позже экс-полицейский Алексеев ушел из квартиры с пакетом, в который сложил предполагаемые наркотики массой не менее 1 кг. После выявления и задержания мужчины Вадим Алексеев за несоставление протокола об обнаружении признаков преступления потребовал передать ему в качестве взятки 330 тыс. руб.

По словам начальника пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, ведение уголовного дела сопровождали сотрудники регионального управления ФСБ, которые и выявили факты возможной противоправной деятельности. Сыщики подразделения собственной безопасности регионального главка МВД проводили служебную проверку, по итогам которой полицейский был отстранен от обязанностей.

Бывший наркополицейский Вадим Алексеев признан виновным по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, с вымогательством взятки, в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с осужденного в доход РФ полученные в виде взятки 330 тыс. руб. Также осужденному Алексееву назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил, Вадим Алексеев вину не признал.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте