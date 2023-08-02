Продажи автомобилей Lada продолжают расти

Продажи Lada в июле стали рекордными в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Всего за отчетный период было реализовано 29 378 автомобилей российской марки. При этом с начала года продано 172 996 машин. Самой популярной моделью остается Lada Granta. На ней остановили выбор 17 170 покупателей.

В июне также также было продано более 6,7 тыс. автомобилей Lada Niva и 5,1 тыс. машин Lada Vesta.

В ближайшее время АвтоВАЗ собирается ускорить линию №1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, а линию №5 (Granta) — до 52 автомобилей в час. В компания подтверждают план по выпуску более 400 тыс. автомобилей в 2023 году.

Андрей Сазонов